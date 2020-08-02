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Определены самые популярные продукты в российских магазинах 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Определены самые популярные продукты в магазинах РФ
Фото: Pixabay
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».
При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил. Так, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в тройку самых популярных покупок вошел майонез.
Средний чек в обеих сетях рос с начала января и достиг пика в апреле (550 рублей в «Магните» и 576 рублей в «Пятерочке»). В дальнейшем сумма снижалась, а к июлю достигла 500-503 рублей.
В марте гречка стала самым популярным у россиян продуктом питания во время эпидемии коронавируса. Наибольшим спросом на волне паники у жителей России пользовались продукты длительного хранения. Так, помимо гречки россияне скупали рис, пельмени и сахар. Также в топ-10 самых популярных товаров попали мясные консервы, макароны, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.
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Женский форум
Еда , "Магнит" , РБК
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