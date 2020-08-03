Россиян научили выбирать арбузы 

В сезон арбузов россиян научили выбирать спелые и сладкие ягоды. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

По словам специалистов, прежде всего, стоит постучать по арбузу.

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними — гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, если слишком звонкий — недозрел»,

— объяснили в организации. Также можно обратить внимание на земляное пятно — место, которым арбуз лежал на поле. Оно должно быть только одно и ярко-желтого цвета. Сжимать арбуз не нужно: при сжатии он хрустит только один раз и скорее всего это уже произошло при транспортировке.

Также важно, чтобы корка была с матовым блеском, если этот блеск глянцевый, значит арбуз еще не поспел. Также на корке не должно быть много трещин и рубцов. В целом ягоду нужно хорошо вымыть, желательно с моющим средством. Съедать в арбузе можно только красную мякоть, поскольку в белой части корки могут оставаться следы удобрений, предупредили специалисты. Лучше всего покупать арбузы или непосредственно около арбузных полей или же на рынках и развалах. В день, советуют диетологи, не стоит съедать больше полутора килограммов арбуза. Иначе мочегонные свойства пойдут во вред, и из клеток начнут вымываться полезные вещества.