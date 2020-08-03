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Врач назвал идеальную кашу 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названа идеальная каша
Фото: depositphotos
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью для радио Sputnik рассказал о том, какая каша наиболее полезна для детей и взрослых.
В нашей культуре каша считается наиболее полезным продуктом для детей. Обычно в меню есть либо манная, либо овсяная каша. И от правильного выбора зависит, например, успеваемость ребенка, отметил Михаил Гинзбург.

"Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не хорошо для взрослых, но для детей неплохо. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше", утверждает врач.

Высокий уровень сахара, содержащийся в манной каше, принесет больше вреда старшему поколению, поэтому им лучше завтракать овсянкой.

"Для взрослых овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору".

Конечно, существует множество других каш, но эти две пользуются особой популярностью у нас в стране.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая популярная еда оказалась вредной для здоровья.
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Еда , Михаил Гинзбург , ИА Sputnik
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