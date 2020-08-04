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О пользе чеснока знает каждый. Оно и неудивительно, ведь этот продукт используется в медицине уже более трех веков. Я решила рассказать, как это луковичное растение помогло именно мне.

Я добавляю чеснок везде – в супы, в горячие блюда, гарниры. Единственным исключением являются десерты. Хотя, возможно, я пока просто не нашла подходящий рецепт.

С чего же началась моя чрезмерная любовь к этому продукту? С повышенного артериального давления. На протяжении нескольких лет я страдала от этого недуга – меня мучили головные боли, шум в ушах и постоянная усталость. Диагностировали заболевание врачи быстро, а справиться с ним никак не могли.

Конечно, я ходила к разным докторам, но чувствовала себя только хуже - их рекомендации не помогали. Но однажды соседка, с которой я поделилась своей проблемой, посоветовала мне есть побольше чеснока.

Конечно, сначала я отнеслась к рекомендации скептически. Но потом подумала и решила попробовать – хуже ведь точно не будет.

И, действительно, помогло! Удивлению моему не было предела. С тех пор чеснок – мой лучший друг.

Конечно, помимо этого свойства, у луковичного растения есть и другие плюсы. Он способен подавить рост патогенных микроорганизмов, уничтожив бактерии, штаммы кишечной палочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка.

Также чеснок способствует улучшению работы пищеварительной системы – он помогает желудку переваривать тяжелую пищу.

Недавно я узнала о том, что этот продукт подавляет размножение раковых клеток. Все благодаря тому, что в его состав входит аллицин, который защищает организм от защищает от свободных радикалов.