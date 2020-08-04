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Диетологи дали россиянам советы по употреблению смузи 

Lenta.ru и ещё 5 9 часов назад
Диетологи объяснили россиянам, как употреблять смузи
Фото: Pixabay
Врачи-диетологи дали россиянам рекомендации по изготовлению и употреблению смузи. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, диетолог Маргарита Королева советует отдавать предпочтение овощным смузи, а не фруктовым, с обязательным добавлением листьев салата, огурцов, сельдерея, а также сока лайма или лимона, нерафинированного оливкового или льняного масла. Эти продукты содержат витамины, минералы, клетчатку и щелочные эквиваленты, что способствует поддержанию иммунитета и скорости обмена веществ. Людям с нарушенным углеводным обменом и склонным к набору лишнего веса она рекомендует есть фрукты цельными, тщательно их пережевывая.

Употреблять их следует в течение дня между основными приемами пищи, но не более 400 граммов в день.

Также Королева указала на то, что смузи следует готовить в соковыжималках холодного отжима, поскольку таким образом не уничтожается растительная клетчатка. Также важно употребить смузи в течение 15 минут после приготовления, чтобы организм мог своевременно получить активные компоненты.
В свою очередь, врач-диетолог Сергей Обложко назвал самым оптимальным вариантом смешанные смузи с содержанием как овощей, так и фруктов, поскольку они несут в себе одновременно как пользу, так и сладость.
По его мнению, самое подходящее для их приготовления и употребления время — лето, когда можно использовать разные комбинации.

Главное правило, которого необходимо придерживаться, — не употреблять смузи на голодный желудок.

Ранее Обложко дал россиянам советы по употреблению в пищу дыни и арбуза. Врач указал, что не надо есть арбуз в больших количествах, поскольку он дает нагрузку на почки, ведь люди получают большое количество жидкости. Кроме того, диетолог предупредил, что ни в коем случае нельзя есть дыни и арбузы на голодный желудок. Вместо этого лучше использовать их в качестве десерта после основного приема пищи и в сочетании с фруктами.
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