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Названы самые вредные продукты для завтрака 

Мир24 и ещё 2 2 часа назад
Названы самые вредные продукты для завтрака
Фото: Мир24
Диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты не стоит есть на завтрак, сообщает агентство ФАН.
По словам специалиста, самыми вредными продуктами на завтрак являются готовые хлопья, содержащие большое количество простых углеводов.
Кроме того, к вредным относятся каши быстрого приготовления, сосиски, сардельки и бекон, то есть продукты, которые прошли переработку.

«Не приносит пользу здоровью человека белый хлеб. Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы»,

— добавила Ионова.
Также, по ее словам, утром лучше обойтись без соков и газированной воды.
По словам диетолога, готовые завтраки следует заменить гречневой кашей, коричневым рисом или булгуром, а белый хлеб — зерновым. Специалист считает, что вместо колбасы и сосисок утром следует съедать блюда из запеченного мяса птицы или рыбы.
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Еда , Лидия Ионова
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