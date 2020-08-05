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Назван вред свежевыжатых соков 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
Назван вред свежевыжатых соков
Фото: Lenta.ru
Свежевыжатые соки при неправильном употреблении могут оказаться вредными для организма. Об этом говорится в заключении экспертов Роскачества, которое поступило в «Ленту.ру».
Как отметили специалисты, свежевыжатые соки содержат большое количество аналогичной белому сахару фруктозы, употребление которой в избытке вредно для здоровья. Оно также опасно для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена.
Кроме того, в соках высокое содержание пищевых кислот, которые могут привести к эрозии зубной эмали. По словам экспертов, воздействие соков на зубы более деструктивно, чем воздействие цельных фруктов. Чтобы избежать его, нужно полоскать рот после употребления напитка. Также из-за высокой кислотности свежевыжатые соки не рекомендуется пить на пустой желудок. Это может вызвать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта.
Если человек решает пить свежевыжатые соки, это нужно делать в течение 15-20 минут после приготовления. Дело в том, что многие витамины, содержащиеся в фруктах, разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур или в результате длительного хранения.
Ранее эксперты Роскачества предупреждали россиян о вреде холодного чая и кофе в жару. По их словам, чтобы скрыть горечь, в кофе добавляются сахар и сливки. Кроме того, в составе охлажденного кофе могут быть стабилизаторы и подсластители. В пол-литровой банке чая может быть до 50 граммов сахара. Это максимальная рекомендованная врачами суточная доза.
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