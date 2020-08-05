Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты вредно есть на завтрак. Об этом она сообщила в интервью ФАН.
По словам врача, вреднее всего есть на завтрак готовые хлопья. В них содержится много простых углеводов. Также не стоит начинать день с мясных переработанных продуктов и белого хлеба.

«В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку. Кроме того, следует избегать промышленных соков и газировки», — рассказала диетолог.

Лидия Ионова добавила, что сосиски, сардельки и бекон увеличивают риск развития рака. Поэтому их стоит ограничить в своем рационе, заменив на запеченное мясо птицы или рыбы. Вместо белого хлеба лучше покупать зерновой.

«Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы», — посоветовала врач.

Полезный завтрак, по мнению диетолога, — омлет с овощами.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоврач назвал идеальную кашу.
Женский форум
Еда , Видео , Лидия Ионова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие супы самые вредные
Какие супы самые вредные
Жениха назвали козлом из-за нелепых требований
Жениха назвали козлом из-за нелепых требований
Российские артисты, которые всем надоели
Российские артисты, которые всем надоели
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
11:16
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Звёзды Красота
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
02:58
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
Дети Здоровье
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
10:58
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
Дом и сад
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
04:03
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
Здоровье Психология
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
11:35
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
Еда Здоровье
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
00:46
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение