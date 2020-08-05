Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать 

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты вредно есть на завтрак. Об этом она сообщила в интервью ФАН.

По словам врача, вреднее всего есть на завтрак готовые хлопья. В них содержится много простых углеводов. Также не стоит начинать день с мясных переработанных продуктов и белого хлеба.

«В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку. Кроме того, следует избегать промышленных соков и газировки», — рассказала диетолог.

Лидия Ионова добавила, что сосиски, сардельки и бекон увеличивают риск развития рака. Поэтому их стоит ограничить в своем рационе, заменив на запеченное мясо птицы или рыбы. Вместо белого хлеба лучше покупать зерновой.

«Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы», — посоветовала врач.

Полезный завтрак, по мнению диетолога, — омлет с овощами.