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Какие супы приносят больше вреда, чем пользы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Суп — очень полезное блюдо. Богатство его ингредиентов обеспечивает оптимальный баланс питательных веществ, минералов и витаминов, необходимых для восполнения энергетических потерь и удержания организма в тонусе. Но не все виды супов полезны. «Рамблер» расскажет о самых вредных.
Солянка считается наименее полезным супом. Всему виной ее состав, в который входят несколько видов мяса, колбасы, копчености и соленые огурцы.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка неполезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена»,

— заявила диетолог Ирина Торопыгина.
Кроме того, употребление солянки может грозить атеросклерозом — достаточно серьезным хроническим заболевание, при котором страдают стенки сосудов. Также этот суп оказывает раздражающее действие на желудок — он противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.
Но солянка — не единственное вредное жидкое блюдо. С осторожностью нужно относиться к грибному супу, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение. Если пищеварительный тракт воспален, дополнительная стимуляция может привести к кишечной инфекции.
Но это не значит, что вам категорически нельзя включать в рацион эти блюда. Стоит всего-навсего минимизировать их потребление, заменяя на более полезные варианты, например, куриный или овощной супы.
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