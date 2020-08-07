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Названа опасность вишни для некоторых людей 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Названа опасность вишни для некоторых людей
Фото: Lenta.ru
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть вишню. Ее слова приводит РИА Новости.
По словам эксперта, вишня может вызвать изжогу, поэтому ее не стоит есть тем людям, у которых обострились заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Воздержаться от этой ягоды следует и пациентам с пищевым отравлением. Людям, страдающим от аллергии на вишню, не стоит пробовать даже сладкие сорта.
Деккер подчеркнула, что вишня и другие сырые ягоды, фрукты и овощи не вредны для пищеварения, однако их исключение из рациона поможет людям с проблемами с ЖКТ быстрее выздороветь.
Нутрициолог посоветовала есть вишню после основного приема пищи. Она объяснила, что таким образом человеку будет легче контролировать размер порции. Более того, если съесть вишню, богатую углеводами, после сбалансированного приема пищи, в котором содержались также белки и жиры, то удастся избежать скачка уровня глюкозы в крови.
Чтобы сбалансировать соотношение белков, жиров и углеводов, Деккер рекомендовала добавлять ягоду в творог, сметану или йогурт.
Диетолог предупредила, что не стоит есть больше 100 граммов вишни за раз. Большая порция этих ягод — 300-400 граммов — может стать причиной расстройства желудка и диареи. Она объяснила это содержанием в вишне сорбита — спирта со сладким вкусом.
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