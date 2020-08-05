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Назван продукт, который улучшает настроение 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Назван продукт, который улучшает настроение
Фото: depositphotos.com
В мякоти дыни содержатся полезные вещества, которые благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения. Об этом рассказала Антонина Стародубова, главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения, АГН «Москва».
Стародубова пояснила, что в состав дыни входят такие витамины, как фолиевая кислота, бета-каротин и множество минералов. Благодаря этому фрукт оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний.
Диетолог также добавила, что стоит съедать не более 300-400 граммов в день и только при отсутствии противопоказаний.
Видео дня. Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
Еда , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
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