Назван продукт, который улучшает настроение 

В мякоти дыни содержатся полезные вещества, которые благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения. Об этом рассказала Антонина Стародубова , главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения, АГН «Москва».

Стародубова пояснила, что в состав дыни входят такие витамины, как фолиевая кислота, бета-каротин и множество минералов. Благодаря этому фрукт оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний.

Диетолог также добавила, что стоит съедать не более 300-400 граммов в день и только при отсутствии противопоказаний.