Названа опасность ягод для некоторых людей 

Врач-диетолог Марта Марудова назвала тех, кому не рекомендуется есть много ягод. Об этом она рассказала в разговоре с журналистом информационного агентства «Интерфакс-Запад».

Марудова считает, что ягоды с большой осторожностью стоит давать детям и подросткам, поскольку они могут вызвать аллергические реакции. Также их не стоит есть в качестве отдельного блюда людям с лишним весом, так как кислота и послевкусие плодов могут вызвать аппетит.

Врач-диетолог также посоветовала не покупать ягоды, которые продаются на трассе или у дорог, так как неизвестно, где и когда они были собраны.

Марудова отметила, что лучше всего есть свежие ягоды после основного приема пищи. Еще она посоветовала замораживать ягоды, а не варить из них варенье, поскольку «там есть лишь сахар и ни одного живого витамина».

Диетолог также напомнила, что следует тщательно мыть ягоды.