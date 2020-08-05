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Названа опасность ягод для некоторых людей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названа опасность ягод для некоторых людей
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Марта Марудова назвала тех, кому не рекомендуется есть много ягод. Об этом она рассказала в разговоре с журналистом информационного агентства «Интерфакс-Запад».
Марудова считает, что ягоды с большой осторожностью стоит давать детям и подросткам, поскольку они могут вызвать аллергические реакции. Также их не стоит есть в качестве отдельного блюда людям с лишним весом, так как кислота и послевкусие плодов могут вызвать аппетит.
Врач-диетолог также посоветовала не покупать ягоды, которые продаются на трассе или у дорог, так как неизвестно, где и когда они были собраны.
Марудова отметила, что лучше всего есть свежие ягоды после основного приема пищи. Еще она посоветовала замораживать ягоды, а не варить из них варенье, поскольку «там есть лишь сахар и ни одного живого витамина».
Диетолог также напомнила, что следует тщательно мыть ягоды.
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