Доставка бытовых продуктов может подорожать в два раза 

Доставка бытовых продуктов в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой

В настоящее время документ, ужесточающий требования к доставке продуктов, находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре , указано в материале. В частности, предусматривается запрет на перевозку бытовой химии в автомобилях, которые используются для доставки продуктов питания.

Утверждение данных правил приведет к увеличению дополнительных расходов ретейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки, заявил президент АКИТ Артем Соколов

В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что новые правила запрещают совместную перевозку продуктов питания и химикатов I и II классов опасности. При этом в АКИТ утверждают, что в документе пункт про классы опасности отсутствует, сообщают «Известия».