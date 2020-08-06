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Россиянам назвали опасное масло для жарки 

Lenta.ru и ещё 10 4 часа назад
Россиянам назвали опасное масло для жарки
Фото: Lenta.ru
При жарке продуктов сливочное масло может быть опасно, поскольку при температуре выше 70 градусов из него выделяются влияющие на состояние организма радикалы, которые со временем могут спровоцировать развитие рака. Об опасном масле россиян предупредила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
При этом Бережная отметила, что «в свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах». Однако для жарки вместо него лучше использовать сало. Хотя и этот продукт может выделять те же радикалы, которые могут вызвать рак, но в меньших количествах.

«Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах», — заключила Бережная.

Ранее хируг-онколог Иван Карасев предупредил, что рафинированное подсолнечное масло может быть опасно для здоровья и вызывать рак. По его словам, этот продукт в ходе рафинирования проходит обработку химическими веществами, например, бензином и гексаном. Они попадают в пищу человека, поскольку полностью очистить от них масло невозможно.
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Женский форум
Еда , Иван Карасев , Ирина Бережная , ИА Sputnik
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