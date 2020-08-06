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Названы лучшие молочные сосиски в России 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы лучшие молочные сосиски в России
Фото: РИА Новости
В России провели исследование и назвали лучшие молочные сосиски. Об этом говорится в материалах Роскачества. Протестирована продукция нескольких торговых марок: «Ближние горки», «Велком», «Дымов», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Папа может» и «Рублевский».
Наивысшую оценку — 5 баллов — специалисты дали брендам «Клинский» и «Дымов», марка «Папа может» получила 4,9 балла, по три балла досталось сосискам «Ближние горки» и «Велком». В «Ближних горках» эксперты нашли следы антибиотиков, но это допускается нормами, а образец «Велком» оказался подпорченным.
Худшими из представленных продуктов эксперты посчитали сосиски «Мясницкий ряд» и «Рублевский»: в них присутствуют добавки, не указанные на упаковке. Речь идет о соевом изоляте и каррагинане. В целом по итогу тестирования исследователи пришли к выводу, что качество мясных пролуфабрикатов нестабильно.
Ранее в августе эксперты предупреждали о вреде свежевыжатых соков. При неправильном употреблении это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
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