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Врач объяснил, почему надо есть гречку 

Medical Note 1 час назад
Врач объяснил, почему надо есть гречку
Фото: Medical Note
Гречка повышает уровень особого белка, который защищает клетки организма от повреждений. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, директор по медицине благотворительного фонда «День первый» Кирилл Маслиев.
Эксперт рассказал об исследовании, которое недавно провели ученые из Сибирского федерального университета. Выяснилось, что гречка повышает уровень белка сиртуина SIRT1, который защищает клетки от повреждений и, соответственно, ДНК.
Доктор Маслиев пояснил, что при появлении угроз сиртуины перемещаются из мест первоначального расположения туда, где необходима помощь в починке ДНК.
С возрастом в клетке накапливается больше повреждений, которые в основном связаны с увеличением количества свободных радикалов. Из-за этого организму периодически требуется активация сиртуинов.
Гречка — это не только шанс похудеть, но и возможность замедлить старение клеток и продлить жизнь, отмечает эксперт.
Уровень сиртуинов также повышают капуста, петрушка, лук, укроп, руккола, укроп, каперсы, перец чили, финики, клубника и черника. Из напитков — чай матча, кофе и красное вино.
Повышению SIRT1 также способствуют горький шоколад с высоким содержанием какао, соя, грецкие орехи, оливковое масло первого отжима и куркума.
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Еда , Кирилл Маслиев
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