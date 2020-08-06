Россиянам назвали опасное масло для жарки 

Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная предупредила россиян об опасном для жарки масле. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Ирина Бережная утверждает, что при жарке продуктов сливочное масло может быть опасно. Дело в том, что при температуре выше 70 градусов из него выделяются влияющие на состояние организма радикалы, которые могут спровоцировать развитие рака.
Диетолог также отметила, что в «свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах». Бережная посоветовала россиянам для жарки использовать оливковое масло:
«Это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах».
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