Россиянам назвали опасное масло для жарки 

Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная предупредила россиян об опасном для жарки масле. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Ирина Бережная утверждает, что при жарке продуктов сливочное масло может быть опасно. Дело в том, что при температуре выше 70 градусов из него выделяются влияющие на состояние организма радикалы, которые могут спровоцировать развитие рака.

Диетолог также отметила, что в «свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах». Бережная посоветовала россиянам для жарки использовать оливковое масло: