Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам назвали опасное масло для жарки 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиянам назвали опасное масло для жарки
Фото: depositphotos.com
Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная предупредила россиян об опасном для жарки масле. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Ирина Бережная утверждает, что при жарке продуктов сливочное масло может быть опасно. Дело в том, что при температуре выше 70 градусов из него выделяются влияющие на состояние организма радикалы, которые могут спровоцировать развитие рака.
Диетолог также отметила, что в «свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах». Бережная посоветовала россиянам для жарки использовать оливковое масло:

«Это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах».

Ранее «Рамблер» о том, что врач объяснил, зачем есть гречку.
Видео дня. Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Еда , Ирина Бережная , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские артисты, которые всем надоели
Российские артисты, которые всем надоели
Вещи, которые негативно влияют на женское здоровье
Вещи, которые негативно влияют на женское здоровье
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
20:05
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
Еда Здоровье
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
08:24
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Звёзды
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
02:36
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Еда Здоровье
Что будет, если несколько дней молчать
04:10
Что будет, если несколько дней молчать
Психология
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
01:12
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
Звёзды
Как похудеть, если у вас сидячая работа
04:25
Как похудеть, если у вас сидячая работа
Здоровье
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение