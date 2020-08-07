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Названа смертельная опасность риса 

Lenta.ru и ещё 8 6 часов назад
Названа смертельная опасность риса
Фото: Lenta.ru
Британские ученые связали употребление риса с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science of the Total Environment.
Рис может накапливать в себе токсины и мышьяк, которые затем попадают в человеческий организм. Мышьяк назвали опасным для сердца и сосудов и, по оценкам специалистов, длительные употребление этого элемента даже в небольших дозах связывают с тысячами преждевременных смертей каждый год. Исследование было подготовлено учеными Манчестерского и Салфордского университетов (Великобритания).
Выяснилось, что 25 процентов потребителей риса в Англии и Уэльсе, имеющие проблемы со здоровьем подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. «Смоделированный повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов», — заметил профессор Дэвид Поля (David Polya).
Чтобы снизить риск заболеваний, специалисты посоветовали любителям блюд из риса разнообразить свой рацион другими крупами. Также ученые рекомендовали ограничить потребление популярного продукта или выбирать разные виды риса — например, басмати или полированный рис. По оценке экспертов, более трех миллиардов человек в мире потребляют рис в качестве основного продукта питания.
Ранее российские врачи-диетологи рекомендовали гражданам отказаться от популярных за завтраком готовых хлопьев, белого хлеба, промышленных соков и газировки. Перечисленные продукты, по словам специалистов, содержат в себе переработанные углеводы. Врачи посоветовали заменить неполезные продукты гречневой крупой, коричневым рисом или булгуром.
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