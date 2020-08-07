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Назван срок годности чая 

Вечерняя Москва и ещё 6 4 часа назад
Назван срок годности чая
Фото: Вечерняя Москва
Чай, как и другие пищевые продукты, имеет свой конкретный срок годности. Об этом специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал в эфире радио Sputnik.

— Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше, — сообщил эксперт и предупредил, что при покупке чая у неизвестного продавца качество продукта нужно ставить под сомнение.

Как отметил Викулов, с истечением срока годности чай теряет вкус, аромат, витамины и пользу, превращаясь в некий чайный напиток.
По словам эксперта, чай нужно хранить в сухом месте в плотно закупоренной таре из керамика или стекла. Металлические коробки использовать не желательно, а в картонных чай «продержится» несколько недель, уточнил Викулов. При этом наилучшим вариантом будет вакуумная упаковка.
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