Назван срок годности чая 

Чай, как и другие пищевые продукты, имеет свой конкретный срок годности. Об этом специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал в эфире радио Sputnik.

— Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше, — сообщил эксперт и предупредил, что при покупке чая у неизвестного продавца качество продукта нужно ставить под сомнение.

Как отметил Викулов, с истечением срока годности чай теряет вкус, аромат, витамины и пользу, превращаясь в некий чайный напиток.

По словам эксперта, чай нужно хранить в сухом месте в плотно закупоренной таре из керамика или стекла. Металлические коробки использовать не желательно, а в картонных чай «продержится» несколько недель, уточнил Викулов. При этом наилучшим вариантом будет вакуумная упаковка.