Названы продукты, больше других накапливающие радиацию 

Больше всего из продуктов питания способны накапливать радионуклиды черника, клюква и грибы, почти каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи такие товары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора

"Черника, клюква и грибы больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды… Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи "дары леса" ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном",

— говорится в сообщении.

Источником происхождения опасных продуктов являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии, при этом случаи их "ввоза" единичны, уточнили в пресс-службе.

Туристы, путешествующие на автомобилях, часто привозили из Белоруссии опасные грибы и ягоды, которые покупали у местных жителей, продающих то, что собрали прямо у трассы, пояснили в пресс-службе.

"Потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на "грязных" территориях, в которых проживание запрещено",

— подчеркнули в ведомстве.

В других видах продуктовых товаров повышенный радиационный фон практически не фиксируется, отметили в Роспотребнадзоре.