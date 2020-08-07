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Названы продукты, больше других накапливающие радиацию 

РИА Новости и ещё 8 5 часов назад
Названы продукты, больше других накапливающие радиацию
Фото: РИА Новости
Больше всего из продуктов питания способны накапливать радионуклиды черника, клюква и грибы, почти каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи такие товары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Черника, клюква и грибы больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды… Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи "дары леса" ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном",

— говорится в сообщении.
Источником происхождения опасных продуктов являются территории, загрязненные после Чернобыльской аварии, при этом случаи их "ввоза" единичны, уточнили в пресс-службе.
Туристы, путешествующие на автомобилях, часто привозили из Белоруссии опасные грибы и ягоды, которые покупали у местных жителей, продающих то, что собрали прямо у трассы, пояснили в пресс-службе.

"Потенциально техногенные элементы могут содержаться в контрафактной говядине. Заражение мяса радионуклидами может происходить на "грязных" территориях, в которых проживание запрещено",

— подчеркнули в ведомстве.
В других видах продуктовых товаров повышенный радиационный фон практически не фиксируется, отметили в Роспотребнадзоре.
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Еда , Другое , Роспотребнадзор , РИА Новости
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