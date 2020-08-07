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Стало известно, почему рис смертельно опасен для здоровья 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Ученые выявили смертельную опасность риса
Фото: depositphotos.com
Британские ученые Манчестерского и Салфордского университетов провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление риса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано со способностью продукта накапливать в себе токсины и мышьяк.
Ученые отметили, что 25 процентов потребителей риса в Англии и Уэльсе, имеющие проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, длительное потребление мышьяка даже в малых дозах ежегодно провоцирует тысячи преждевременных смертей.

«Смоделированный повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов»,

— приводит слова профессора Дэвида Поля журнал Science of the Total Environment.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач объяснил, зачем есть гречку.
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