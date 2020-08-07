Ученые выявили смертельную опасность риса

Британские ученые Манчестерского и Салфордского университетов провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление риса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано со способностью продукта накапливать в себе токсины и мышьяк.

Ученые отметили, что 25 процентов потребителей риса в Англии и Уэльсе, имеющие проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, длительное потребление мышьяка даже в малых дозах ежегодно провоцирует тысячи преждевременных смертей.

«Смоделированный повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов»,

— приводит слова профессора Дэвида Поля журнал Science of the Total Environment.