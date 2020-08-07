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Назван идеальный способ есть дыню и арбуз 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Назван идеальный способ есть дыню и арбуз
Фото: Lenta.ru
Диетолог и профессор Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, когда правильно есть дыню и арбуз. С ней побеседовали журналисты радио Sputnik.
Она объяснила, что сладкие плоды не стоит есть на десерт после основного приема пищи. Идеальный способ полакомиться бахчевыми — сделать это в качестве отдельного приема пищи. При этом, подчеркнула Королева, порция должна быть умеренного размера. По ее словам, не стоит есть больше 300 граммов арбуза за раз.
Диетолог добавила, что дыню стоит съесть как можно дальше по времени от остальных приемов пищи. Она не рекомендовала этот плод людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса. Это объясняется высоким гликемическим индексом дыни.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть дыню. По словам эксперта, дыню не следует давать детям до двух лет, поскольку у них она может вызвать расстройство желудка. Кроме того, ее следует избегать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сахарном диабете.
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Еда , Елена Соломатина , Маргарита Королева , Федеральное медико-биологическое агентство , ИА Sputnik
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