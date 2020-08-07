Назван идеальный способ есть дыню и арбуз 

Она объяснила, что сладкие плоды не стоит есть на десерт после основного приема пищи. Идеальный способ полакомиться бахчевыми — сделать это в качестве отдельного приема пищи. При этом, подчеркнула Королева, порция должна быть умеренного размера. По ее словам, не стоит есть больше 300 граммов арбуза за раз.

Диетолог добавила, что дыню стоит съесть как можно дальше по времени от остальных приемов пищи. Она не рекомендовала этот плод людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса. Это объясняется высоким гликемическим индексом дыни.