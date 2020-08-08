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Диетолог назвал безопасную дозу пива в день 

Газета.Ru и ещё 20 8 августа 2020
Диетолог назвал безопасную дозу пива в день
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала объем пива, который можно употреблять в день без вреда для здоровья. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
По ее словам, допустимой дневной нормой является 300 мл пенного напитка. Его можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, которая желательно не должна быть жирной, сообщила специалист.
"Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке", — сказала Соломатина.
Она отметила, что лучше отдавать предпочтение живому пиву — нефильтрованному. Однако такое пиво может быть полезным, если оно приготовлено из натуральных продуктов, указала доктор.
"Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу и диабетикам", — добавила Соломатина.
Новость дополняется.
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Женский форум
Еда , Здоровье , Елена Соломатина , Вечерняя Москва
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