Назван срок годности чая

Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, сколько должен храниться чай. Ведь у него, как у любого другого пищевого продукта, есть конкретный срок годности.

«Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше»,

— заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

В случае, если срок годности продукта истек, он теряет свой вкус, аромат, витамины и пользу. При этом, по совам специалиста, важно правильно хранить чай. Наилучшим вариантом будет вакуумная упаковка или тара из керамики или стекла. Для этого необходимо поместить чай в сосуд, плотно его закрыв, и хранить в сухом месте. Не стоит использовать металлические и бумажные коробки.