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Эксперт заявил о важности соблюдения срока годности чая 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Назван срок годности чая
Фото: depositphotos.com
Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, сколько должен храниться чай. Ведь у него, как у любого другого пищевого продукта, есть конкретный срок годности.

«Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше»,

— заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
В случае, если срок годности продукта истек, он теряет свой вкус, аромат, витамины и пользу. При этом, по совам специалиста, важно правильно хранить чай. Наилучшим вариантом будет вакуумная упаковка или тара из керамики или стекла. Для этого необходимо поместить чай в сосуд, плотно его закрыв, и хранить в сухом месте. Не стоит использовать металлические и бумажные коробки.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ученые выявили смертельную опасность риса.
Еда , ИА Sputnik
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