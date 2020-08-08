Деликатесы, за стоимость которых можно купить дом

Некоторые люди готовы тратить огромные деньги, чтобы попробовать хотя бы одно из этих блюд. «Рамблер» расскажет о самых дорогих деликатесах, за стоимость которых можно купить дом или машину.

Бургер

Определенно самый дорогой бургер, который когда-либо можно попробовать. Его стоимость составляет около 320 тысяч рублей. А заказать бургер можно в ресторане Fleur в Лас-Вегасе. В его состав входят булочки бриошь, котлеты из говядины кобэ, фуа-гра, трюфельная стружка и трюфельный соус. Блюдо подается с бутылкой коллекционного красного вина Château Pétrus.

Икра

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Для изготовления порошкообразной икры Strottarga Bianco используется икра белуги-альбиноса, занесенной в Красную книгу. Стоимость такого деликатеса составляет более 100 тысяч долларов. Продукт получают за счет обезвоживания икры. Когда деликатес полностью высушен, его перетирают и перемешивают с 22-кратным золотом.

Пельмени

В Бруклине находится ресторан русской кухни Golden Gates. Одно из фирменных блюд этого заведения — синие пельмени, светящиеся в темноте. Они готовятся по традиционному рецепту из пресного теста, мясной начинки и приправ. А голубой цвет и способность светиться в темноте пельмени получают благодаря секрету желез глубоководной рыбы-факел. За такое необычное блюдо посетители ресторана платят около 170 тысяч рублей.

Шоколад

chocopologie.com

Почти полкилограмма лакомства стоит более двух с половиной тысяч долларов. Дело в том, что шоколад производит элитный кондитерский дом Knipschildt Chocolatier. Они славятся тем, что каждое их изделие изготавливается вручную. Известно, что шоколад кондитерского дома производят из какао-бобов сорта Valhrona Ganache.