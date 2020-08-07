В первую пятницу августа отмечается Международный день пива, который объединяет как производителей, так и любителей этого напитка во всем мире. Несмотря на популярность пива, споры о его пользе продолжаются. «Рамблер» расскажет, какое пиво самое вредное и почему.

Хотя существует расхожее представление о том, что от пива толстеют, на самом деле источник лишнего веса — калорийная закуска. Сухарики, чипсы, орешки, сушеная рыба не дают насыщения, вызывая еще большее чувств голода.

Среди алкогольных напитков пиво, пожалуй, обладает наименьшей калорийностью. При этом темные сорта немного калорийнее светлых, но разница незначительна.

Градус у темных сортов обычно гораздо выше, а чем крепче напиток, тем быстрее наступает опьянение и тяжелее проходит похмелье. Поэтому наблюдается характерная закономерность: самое крепкое пиво вреднее всего отражается на организме. Именно поэтому опаснее других портер, национальный британский сорт пива. Его впервые сварил Ральф Харвуд в XVIII веке. Благодаря его питательности, портер стал популярным среди матросов, шахтеров и всех, кто занимался тяжелым физическим трудом.

Что касается пастеризованного и «живого» пива, то у каждого из них свои недостатки. В пастеризованном пиве нет никаких полезных веществ и витаминов. Однако в целом оно более безопасно для кишечника. Вкус непастеризованного напитка гораздо приятнее, в нем больше витаминов, но сивушные масла отрицательно влияют на печень, а ударная доза дрожжей негативно влияет на микрофлору кишечника.

Впрочем, врачи нашли одно безусловно позитивное свойство пива. Его полезно пить при отравлении алюминием и его соединениями для быстрого выведения из организма.

Но несмотря на это, пивом, как и любым алкоголем, лучше не злоупотреблять.