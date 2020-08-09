Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скрытая польза кофе, о которой мало кто знает 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что будет в организмом, если пить кофе каждый день
Фото: depositphotos.com
Споры о пользе и вреде кофе ведутся по сей день. Вокруг этого напитка ходит множество мифов. Но «Рамблер» развеет ваше представление о негативном влиянии кофе на организм.
Независимая научная группа из Катанийского университета в Италии провели мета-анализ по результатам 127 исследований. Они использовали метод случайной выборки по надежности и методологии, а затем объединили все результаты в одно «супер-исследование».
Таким образом, ученые выявили наличие связи между употреблением кофе и такими полезными свойствами:
  • Снижение риска распространенных видов рака, включая рак груди, прямой кишки, матки и предстательной железы, на 2-20%;
  • Уменьшение угрозы сердечно-сосудистых заболеваний на 5%, а также сахарного диабета 2 типа и болезни Паркинсона на 30%;
  • Общее снижение смертности.
Дело в том, что любимый напиток миллионов — натуральный источник антиоксидантов. Эти молекулы борются со свободными радикалами, ответственными за повреждение клеток и старение организма. Еще кофе восстанавливает ДНК, тем самым предотвращая образование раковых клеток.
Но и это еще не все. Кофе — естественное противовоспалительное средство, которое успокаивает тело и делает нас более устойчивыми к стрессу. Наконец, этот напиток повышает эффективность энзимов, регулирующих усваивание инсулина и глюкозы. Это делает его полезным профилактическим средством против сахарного диабета 2 типа и болезни Паркинсона.
Единственная проблема кофе заключается в том, что многие пьют его недостаточно много. Чтобы получить максимальную пользу, нужно выпивать не менее 4-5 чашек в день.
Однако есть одна группа, которой на время стоит удержаться от искушения побаловать себя чашечкой-другой. Речь идет о беременных женщинах. Это связано с тем, употребление кофе повышает риск развития выкидыша.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если несколько дней молчать
Что будет, если несколько дней молчать
Дерзкий шик Шарлиз Терон
Дерзкий шик Шарлиз Терон
Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни
Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Асмус приписали роман с российским актером
00:57
Асмус приписали роман с российским актером
Звёзды
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
01:00
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
Звёзды
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
00:32
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение