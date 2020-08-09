Что будет в организмом, если пить кофе каждый день

Споры о пользе и вреде кофе ведутся по сей день. Вокруг этого напитка ходит множество мифов. Но «Рамблер» развеет ваше представление о негативном влиянии кофе на организм.

Независимая научная группа из Катанийского университета в Италии провели мета-анализ по результатам 127 исследований. Они использовали метод случайной выборки по надежности и методологии, а затем объединили все результаты в одно «супер-исследование».

Снижение риска распространенных видов рака, включая рак груди, прямой кишки, матки и предстательной железы, на 2-20%;

Уменьшение угрозы сердечно-сосудистых заболеваний на 5%, а также сахарного диабета 2 типа и болезни Паркинсона на 30%;

Общее снижение смертности. Таким образом, ученые выявили наличие связи между употреблением кофе и такими полезными свойствами:

Дело в том, что любимый напиток миллионов — натуральный источник антиоксидантов. Эти молекулы борются со свободными радикалами, ответственными за повреждение клеток и старение организма. Еще кофе восстанавливает ДНК, тем самым предотвращая образование раковых клеток.

Но и это еще не все. Кофе — естественное противовоспалительное средство, которое успокаивает тело и делает нас более устойчивыми к стрессу. Наконец, этот напиток повышает эффективность энзимов, регулирующих усваивание инсулина и глюкозы. Это делает его полезным профилактическим средством против сахарного диабета 2 типа и болезни Паркинсона.

Единственная проблема кофе заключается в том, что многие пьют его недостаточно много. Чтобы получить максимальную пользу, нужно выпивать не менее 4-5 чашек в день.