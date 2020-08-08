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Раскрыт самый бодрящий вид кофе 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Раскрыт самый бодрящий вид кофе
Фото: Lenta.ru
Кофейный блогер Ольга Игнатьева в интервью радио Sputnik раскрыла россиянам самый бодрящий вид кофе в жаркое время года.
По ее словам, больше всего бодрит нитро кофе — разновидность кофе с добавлением азота. Для его приготовления используют крепкий кофе холодного заваривания, который насыщается инертным газом с помощью оборудования, которое используется в пивной промышленности.
Азот насыщает кофе мелкими пузырьками, которые создают бархатистую текстуру. Также азот придает напитку сладость и сливочность, из-за чего его приятно пить.
Однако подобная крепость напитка накладывает ряд ограничений на то, кому и когда его можно употреблять. Так, если выпить 200 миллилитров нитро кофе, то это очень сильно подействует на нервную систему.

«Вечером его пить не стоит, вы не заснете. Утром пить можно, но я бы рекомендовала ограничиться небольшой порцией этого напитка»,

— сказала блогер.
Нитро кофе не стоит пить людям со слабой нервной системой и проблемами с сердцем. Кофеин может привести к таким побочным эффектам, как беспокойство, аритмия, головная боль и высокое кровяное давление.
В июле аллерголог Ирина Ярцева заявила, что употребление кофе в жаркую погоду может нанести вред организму. Она напомнила, что основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма, в связи с чем в жару это может привести к обезвоживанию. Кроме того, стоит ограничить употребление кофе, если в течения дня у человека есть дополнительная физическая активность.
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