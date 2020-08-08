Раскрыт самый бодрящий вид кофе 

Кофейный блогер Ольга Игнатьева в интервью радио Sputnik раскрыла россиянам самый бодрящий вид кофе в жаркое время года.

По ее словам, больше всего бодрит нитро кофе — разновидность кофе с добавлением азота. Для его приготовления используют крепкий кофе холодного заваривания, который насыщается инертным газом с помощью оборудования, которое используется в пивной промышленности.

Азот насыщает кофе мелкими пузырьками, которые создают бархатистую текстуру. Также азот придает напитку сладость и сливочность, из-за чего его приятно пить.

Однако подобная крепость напитка накладывает ряд ограничений на то, кому и когда его можно употреблять. Так, если выпить 200 миллилитров нитро кофе, то это очень сильно подействует на нервную систему.

«Вечером его пить не стоит, вы не заснете. Утром пить можно, но я бы рекомендовала ограничиться небольшой порцией этого напитка»,

— сказала блогер.

Нитро кофе не стоит пить людям со слабой нервной системой и проблемами с сердцем. Кофеин может привести к таким побочным эффектам, как беспокойство, аритмия, головная боль и высокое кровяное давление.