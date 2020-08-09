Названа связь фруктов и болезни печени 

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Такие вкусные и полезные, фрукты могут стать причиной развития болезни печени. Почему это происходит и как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Фрукты — это углеводы, глюкоза и фруктоза. При этом большое количество фруктозы может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени, рассказала Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.

"В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени", — предупредила Зухра Павлова.

Очень важно не употреблять фрукты в качестве перекуса, добавила врач-эндокринолог. По ее словам, фрукты всегда должны идти в качестве десерта.