Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа связь фруктов и болезни печени 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Названа связь фруктов и болезни печени
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Такие вкусные и полезные, фрукты могут стать причиной развития болезни печени. Почему это происходит и как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Фрукты — это углеводы, глюкоза и фруктоза. При этом большое количество фруктозы может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени, рассказала Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.

"В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени", — предупредила Зухра Павлова.

Очень важно не употреблять фрукты в качестве перекуса, добавила врач-эндокринолог. По ее словам, фрукты всегда должны идти в качестве десерта.

"Когда человек перекусывает фруктами или ягодами, он получает глюкозу, фруктозу, большой выброс инсулина в зависимости от того, сколько съел. При этом в рационе не хватает важного компонента — белка. Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идет в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится", — сказала радио Sputnik Зухра Павлова.

Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Женский форум 5
Еда , Здоровье , МГУ , РИА Новости , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать
Раскрыт самый бодрящий вид кофе
Раскрыт самый бодрящий вид кофе
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Асмус приписали роман с российским актером
00:57
Асмус приписали роман с российским актером
Звёзды
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
00:32
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Звёзды
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
00:22
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение