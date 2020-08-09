Названа связь фруктов и болезни печени 

"В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так — он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени", — предупредила Зухра Павлова.
"Когда человек перекусывает фруктами или ягодами, он получает глюкозу, фруктозу, большой выброс инсулина в зависимости от того, сколько съел. При этом в рационе не хватает важного компонента — белка. Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идет в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится", — сказала радио Sputnik Зухра Павлова.