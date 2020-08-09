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Выяснилось, как определить залежалый товар в магазине 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Выяснилось, как распознать несвежий товар в магазине
Фото: Рамблер
Заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, на что обратить внимание при выборе продуктов в магазине. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам специалиста, покупая продукты в супермаркете, необходимо внимательно изучить, насколько свежим выглядит товар. Некоторые продавцы стремятся выдать залежалый или уже начавший портиться товар за свежий. Однако это нарушение.
Эксперт порекомендовал либо отказаться от сомнительной покупки, либо побороться за права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

"Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию", — уточняет эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что назван срок годности чая.
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