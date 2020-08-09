Раскрыта опасность содержащих селитру продуктов

Во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв селитры, которая чаще всего используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой вред организму человека может нанести селитра в овощах и фруктах.

"Симптомы отравления нитратами проявляются достаточно быстро и зависят от дозы, которая проникла в организм. Отравиться селитрой можно не только перорально, потребляя насыщенные нитратами продукты, но и воздушным путем, надышавшись при удобрении полей, огорода, или на производстве солью азотной кислоты. Теоретически, такая опасность могла иметь место и при взрыве в Бейруте, где произошел выброс взрывоопасных веществ в атмосферу", —пояснила врач.

Соломатина добавила, что в этом случае нитраты могли попасть в организм людей в виде пыли через легкие и слизистые. При этом врач объяснила, что более привычный путь попадания селитры в организм — через желудок, вместе с овощами и фруктами.

По словам диетолога, в организме нитраты преобразуются в нитриты и нитрозамины — азотсодержащие органические соединения, которые впоследствии приводят к разрушению гемоглобина, и поэтому все ткани перестают получать кислород, органы перестают работать.

Признаками отравления селитрой, как отметила врач, являются боли в животе, спазмы, метеоризм, сбои в работе кишечника, посинение слизистых, головные боли, гипоксия, головокружение, ощущение удушья, нарушение координации, тошнота и рвота, общая слабость.

Диетолог предупредила, что последствия отравления нитратами могут быть смертельно опасны:

"У человека падает давление, расширяются сосуды. Органы и ткани не получают кислород. Сердце работает в режиме «максимум» и может не справляться с нагрузкой. Оно может быть поражено инфарктом. Головной мозг, не получающий нормальное количество крови, может быть поражен ишемическим инсультом".

Елена Соломатина рассказала, что излишек нитратов могут содержать плоды и корнеплоды, растущие в земле или у земли. По словам врача, в зоне риска — прежде всего, бахчевые:

"Ранние арбузы и дыни стоят дорого. Тыквы и кабачки, как правило, таким спросом не пользуются, и недобросовестные производители их «накачивают» химией редко — они дешевые".

Как пояснила эксперт, азотистыми удобрениями могут стимулировать рост помидоров, свеклы, огурцов. В умеренном количестве это «нормально и опасности не представляет».

Собеседница «Вечерней Москвы» заметила, что «нитратные» овощи, ягоды и фрукты, как правило, водянистые, и не имеют вкуса, либо их вкус «отдает чем-то химическим, неестественным».

Врач предупредила, что нитраты, прежде всего, представляют опасность для беременных, детей, стариков и людей с хроническими заболеваниями — тех, у кого иммунитет понижен и организм в целом ослаблен.