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Россиян предупредили о скрытой опасности овсянки 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россиян предупредили о скрытой опасности овсянки
Фото: Lenta.ru
Есть овсянку можно не чаще двух-трех раз в неделю. В противном случае из-за этой каши может развиться остеопороз. О скрытой опасности овсянки россиян предупредила диетолог Галина Барташевич в беседе с порталом НГС24.
По ее словам, дело в том, что в овсянке содержатся фитаты — вещества, которые препятствуют нормальному освоению кальция. Дефицит кальция, в свою очередь, и приводит к возникновению «костной болезни». В одной порции доля фитиновой кислоты невысока, поэтому в допустимых значениях овсянка не оказывает большого влияния на организм.
Кроме того, Барташевич отметила, что овсянка, будучи источником углеводов, полезна тем, кто занимается спортом или другим физическим трудом. Для тех, кто работает в офисе, овсянка может быть грозить еще и лишним весом. Диетолог отметила, что при подсчете гликемического индекса каши важно учитывать еще и добавки, без которых овсянку мало кто ест.
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