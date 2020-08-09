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Медики перечислили полезные свойства грибов 

Волгоградская правда 4 часа назад
Медики перечислили полезные свойства грибов
Фото: Волгоградская правда
Грамотное употребление грибов может не только разнообразить рацион, но и улучшить здоровье, считает врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
В первую очередь, важно отличать съедобные грибы от несъедобных, иначе может возникнуть пищевое отравление. При этом в разных грибах содержание полезных веществ отличается, пишет «АиФ».
Перед жаркой ил другим приготовлением врач рекомендует грибы приваривать. Однако подосиновики, подберезовики и белые грибы в такой процедуре не нуждаются.
За один раз не следует съедать более 150 граммов продукта.
В целом грибы полезны для тех, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, поскольку в них много витамина РР. В период заболеваний особенно рекомендуется есть лисички и грузди. За счет присутствия важных соединений они отлично стимулируют работу иммунной системы.
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Еда , Наталья Круглова , Аргументы и Факты
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