Медики перечислили полезные свойства грибов 

Грамотное употребление грибов может не только разнообразить рацион, но и улучшить здоровье, считает врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова

В первую очередь, важно отличать съедобные грибы от несъедобных, иначе может возникнуть пищевое отравление. При этом в разных грибах содержание полезных веществ отличается, пишет «АиФ».

Перед жаркой ил другим приготовлением врач рекомендует грибы приваривать. Однако подосиновики, подберезовики и белые грибы в такой процедуре не нуждаются.

За один раз не следует съедать более 150 граммов продукта.

В целом грибы полезны для тех, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, поскольку в них много витамина РР. В период заболеваний особенно рекомендуется есть лисички и грузди. За счет присутствия важных соединений они отлично стимулируют работу иммунной системы.