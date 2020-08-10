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Россиянам назвали причины сократить употребление кофе 

Lenta.ru и ещё 5 56 минут назад
Россиянам назвали причины сократить употребление кофе
Фото: Lenta.ru
При наличии у человека желудочно-кишечных или сердечно-сосудистых заболеваний, стоит сократить употребление кофе. Такие причины россиянам назвал директор федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк, передает News.ru.
По словам Никитюка, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто повышено артериальное давление. Им стоит пить меньше кофе, потому что напиток сужает сосуды, из-за чего давление может еще больше повыситься.
Специалист добавил, что стоит перейти с кофе на какао, но не пить его слишком много — в нем тоже есть вещества, которые могут влиять на повышение давления. В какао также есть сахар, который может быть вреден для организма.
Ранее стало известно, что сок, квас и газировка содержат много сахара, и их употребление может грозить набором веса из-за нагрузки на поджелудочную железу. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова. Она посоветовала заменить перечисленные напитки на чай, воду или кофе, но без добавления сахара. В воду можно добавить лимон, огурец или мяту, уточнила Иванникова.
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