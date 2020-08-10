5 видов муки, которая не навредит фигуре 

Пеките блины и пироги, не боясь поправиться.

Сырники нужно печь на рисовой муке, в блины лучше добавлять овсяную, а хлеб делать из цельнозерновой. Видов муки на полках супермаркетов десятки — буквально из каждой крупы и плотного по структуре овоща можно перемолоть муку. WomanHit перевел материал издания Healthline с медицинским обзором пользы от разного вида муки.

Кокосовая мука

Это мука без зерна и глютена, полученная путем измельчения сушеного кокосовой мякоти в мягкий мелкий порошок. Она более калорийна, чем традиционная мука на основе злаков, и является хорошим источником белка, жира, клетчатки и минералов, таких как железо и калий. В отличие от зерновой муки, кокосовая мука содержит значительное количество жира. Это полинасыщенный жир, в основном состоящий из триглицеридов со средней длиной цепи (MCT), которые могут уменьшить воспаление и поддерживать здоровый метаболизм. Кокосовая мука также богата антиоксидантами и, по-видимому, обладает антимикробными свойствами. Кокосовая мука имеет умеренно сладкий вкус, который подходит для тортов, печенья, хлеба и других хлебобулочных изделий. Она имеет зернистую текстуру и впитывает много жидкости, которая может пересушить некоторые хлебобулочные изделия. Таким образом, эта мука лучше всего подходит для блюд, в которых используются яйца для поддержания влажности и структуры, например, для кексов. При замене пшеничной муки кокосовой мукой используйте около 1/4 того, что требуется в рецепте, а затем замените оставшиеся ¾ мукой другого типа. Кроме того, поскольку для этого вида муки требуется больше жидкости, добавляйте 1 яйцо на 1/4 стакана (32 грамма) кокосовой муки в выпечку.

Миндальная мука

Миндальную муку получают путем измельчения бланшированного миндаля в мелкий порошок. Поскольку она не содержит злаков, мука из миндаля, естественно, не содержит глютена. Миндальная мука — хороший источник магния, ненасыщенных жиров омега−3, растительного белка и витамина Е — мощного антиоксиданта. Имейте в виду, что миндаль, как и другие орехи и семена, очень калориен. Питательные вещества, содержащиеся в этой муке, обладают рядом преимуществ, таких как повышение инсулинорезистентности, а также снижение холестерина ЛПНП (плохого) и артериального давления. Миндаль также может защитить здоровье мозга, поскольку витамин Е может снизить риск болезни Альцгеймера. Миндальная мука имеет ореховый вкус и удобна в использовании. В большинстве рецептов вы можете просто заменить пшеничную муку миндальной в равном соотношении. Она хорошо сочетается с выпечкой, такой как блины, печенье, булочки и печенье, а также с некоторыми пикантными продуктами, такими как домашняя паста и фрикадельки.

Мука из киноа

Мука из киноа производится путем измельчения киноа до мелкого порошка. Эти безглютеновые «псевдозлаки» считаются цельнозерновыми, что означает, что они не подвергались обработке и очистке, в результате чего исходные питательные вещества оставались нетронутыми. Это хороший источник белка, клетчатки, железа и ненасыщенных жиров. Кроме того, он может похвастаться антиоксидантными и противовоспалительными эффектами, которые могут принести пользу здоровью пищеварительной системы, подавить рост опухолей и снизить общий риск заболеваний. Мука из киноа придает выпечке влажную нежную текстуру. В большинстве рецептов заменяет половину пшеничной муки. Некоторые люди считают эту муку горькой, но вы можете уменьшить послевкусие, поджарив ее на сухой сковороде на среднем огне в течение 5–10 минут, осторожно помешивая, прежде чем добавлять в рецепт. Мука из киноа отлично подходит для блинов, кексов, корок для пиццы и пирогов. Вы также можете использовать его для загущения супов и соусов.

Гречневая мука

Гречневая мука производится из молотой гречихи, растения, известного своими зерновыми семенами. Несмотря на свое название, гречка не имеет отношения к пшенице и поэтому не содержит глютена. Гречневая мука имеет землистый вкус и используется для приготовления традиционной японской лапши соба. Это хороший источник клетчатки, белка и микроэлементов, таких как марганец, магний, медь, железо и фосфор. Исследования показывают, что эта мука может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом и улучшить биомаркеры здоровья сердца. Он также может обладать противораковыми, противовоспалительными и пребиотическими свойствами. Пребиотики — это тип клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Гречневую муку следует использовать в сочетании с другой цельнозерновой мукой, составляющей 25–50% от общего количества муки в рецепте. Он хорошо сочетается с блинами и хлебом, а также делает восхитительную панировку для мяса.

Цельнозерновая мука

Пшеничная мука входит в состав большинства хлебобулочных изделий, которые вы найдете в пекарнях и супермаркетах. Тем не менее, цельнозерновая и белая мука сильно отличаются. В то время как версия из цельной пшеницы производится путем измельчения целых зерен пшеницы в порошок, из белой муки удаляются наиболее богатые питательными веществами части — отруби и зародыши. Таким образом, цельнозерновая мука считается более здоровой. Это хороший источник белка, клетчатки, а также множества витаминов и минералов. Поскольку она содержит глютен, этот вид муки не подходит людям с непереносимостью глютена. Цельнозерновую муку можно использовать в равных количествах с белой мукой в ​​любом рецепте. Имейте в виду, что она дает менее воздушную консистенцию, чем белая мука, потому что она нерафинированная. Вы можете добавлять ее в домашний хлеб, кексы, пирожные, печенье, булочки, тесто для пиццы, блины и вафли.