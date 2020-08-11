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Назван самый полезный завтрак 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Назван самый полезный завтрак
Фото: Lenta.ru
Российский врач-диетолог Юлия Чехонина раскрыла секрет самого полезного завтрака. Ее слова приводит телеканал «Звезда».
В качестве первого приема пищи Чехонина советует употреблять блюдо из углеводов и белков. По ее словам, с утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать. Должно присутствовать также и белковое блюдо.
Эксперт подчеркивает, что углеводы — необходимый человеческому организму источник энергии. Однако если исключить из завтрака такие продукты, как омлет или сырники, то человек рискует не добрать за день суточную норму белка.
В результате недостаток белка приводит к избытку жира и углеводов в организме. «А это прямой путь к появлению лишних килограммов», — утверждает Чехонина.
Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак. По словам специалиста, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита: в этих лепешках слишком много углеводов, которые повышают уровень сахара в крови.
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Еда , Юлия Чехонина , ТК "Звезда"
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