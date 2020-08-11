Назван самый полезный завтрак 

Российский врач-диетолог Юлия Чехонина раскрыла секрет самого полезного завтрака. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

В качестве первого приема пищи Чехонина советует употреблять блюдо из углеводов и белков. По ее словам, с утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать. Должно присутствовать также и белковое блюдо.

Эксперт подчеркивает, что углеводы — необходимый человеческому организму источник энергии. Однако если исключить из завтрака такие продукты, как омлет или сырники, то человек рискует не добрать за день суточную норму белка.

В результате недостаток белка приводит к избытку жира и углеводов в организме. «А это прямой путь к появлению лишних килограммов», — утверждает Чехонина.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак. По словам специалиста, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита: в этих лепешках слишком много углеводов, которые повышают уровень сахара в крови.