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Росконтроль назвал лучшую «Русскую» колбасу 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Росконтроль назвал лучшую «Русскую» колбасу
Фото: depositphotos.com
В Росконтроле провели исследование качества "Русской" колбасы и и назвали лучшие бренды продукта. Об этом сообщается на сайте организации.
Для экспертизы были отобраны несколько брендов колбасы. Среди них — «Велком», «Малаховский», «Мясницкий ряд», «Окраина», «Рублевский», «Царицыно».
По мнению экспертов Росконтроля, лучшей оказалась колбаса бренда "Окраина". В ней не было найдено лишних ингредиентов и опасных веществ.
Худшая "Русская" колбаса оказалась у бренда "Велком". В ней нашли животный белок, не предусмотренный рецептурой колбасы. Она также не соответствует требованиям безопасности по "микробиологическим показателям".
Колбасу марок "Царицыно", "Рублевский", "Мясницкий ряд" и "Малаховский" признали безопасной. Однако в них также нашли животный белок, частицы костной ткани и другие ингредиенты, не предусмотренные рецептурой. У некоторых образцов было выявлено не соответствие вкуса и запаха.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, как найти несвежий товар в магазине.
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