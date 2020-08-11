Росконтроль назвал лучшую «Русскую» колбасу 

В Росконтроле провели исследование качества "Русской" колбасы и и назвали лучшие бренды продукта. Об этом сообщается на сайте организации.

Для экспертизы были отобраны несколько брендов колбасы. Среди них — «Велком», «Малаховский», «Мясницкий ряд», «Окраина», «Рублевский», «Царицыно».

По мнению экспертов Росконтроля, лучшей оказалась колбаса бренда "Окраина". В ней не было найдено лишних ингредиентов и опасных веществ.

Худшая "Русская" колбаса оказалась у бренда "Велком". В ней нашли животный белок, не предусмотренный рецептурой колбасы. Она также не соответствует требованиям безопасности по "микробиологическим показателям".

Колбасу марок "Царицыно", "Рублевский", "Мясницкий ряд" и "Малаховский" признали безопасной. Однако в них также нашли животный белок, частицы костной ткани и другие ингредиенты, не предусмотренные рецептурой. У некоторых образцов было выявлено не соответствие вкуса и запаха.