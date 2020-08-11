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Как я использую терку для разморозки 

Мира Маркина 4 часа назад
Как я использую терку для разморозки
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Иногда мне кажется, что я провожу на кухне большую часть своей жизни. Впрочем, дискомфорта мне это не доставляет. Я не работаю, занимаюсь хозяйством, воспитываю детей и очень люблю готовить. За 10 лет семейной жизни мои кулинарные способности поднялись с нуля до каких-то небывалых высот. И это не хвастовство: сейчас я могу приготовить почти любое блюдо, каким бы сложным на первый взгляд ни казался рецепт.
Но есть проблема: я очень рассеяна и забывчива. Если мы говорим о готовке, то я очень часто забываю размораживать продукты. У меня попросту вылетает это из головы. С вечера помню, что хочу приготовить утром, а просыпаясь, понимаю, что основной продукт лежит в морозилке. К счастью, подруга подсказала мне выход из этой ситуации.
Раньше я размораживала продукты при помощи микроволновой печи, но это тот способ, к которому стоит прибегать только в экстренных ситуациях. В микроволновке еда размораживается неравномерно, и это страшно нервирует. Вот почему моя радость не знала границ, когда подруга поведала мне о методе разморозки при помощи терки. Все, что вам потребуется — кастрюля и металлическая терка.
Поставьте кастрюлю с водой на огонь и дайте воде нагреться. Затем поместите в терку продукт, который хотите разморозить, а терку поставьте на кастрюлю. Вуаля! Горячий пар ускорит оттаивание продуктов, и вы без проблем приготовите блюдо, даже если вечером позабыли о разморозке.
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