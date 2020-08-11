Почему кукуруза опасна для здоровья 

Сезон молодой кукурузы начинается в августе и заканчивается в середине сентября. Поэтому сейчас самое время насладиться початками, но, к сожалению, не все могут это сделать. «Рамблер» расскажет, кому категорически нельзя есть кукурузу и почему.
Для начала все-таки стоит отметить плюсы кукурузы. Этот злак считается самым низкокалорийным и диетическим. В нем немало полезных веществ, которые в большей степени содержатся в сырых початках или зернах, приготовленных на пару.
Польза кукурузы:
- богата клетчаткой;
- избавляет от излишков холестерина;
- нормализует выработку половых гормонов;
- выполняет функцию антидепрессантов;
- эффективно борется с проявлением токсикоза и стимулируют лактацию у кормящих матерей;
- предупреждает развитие раковых клеток в стенках толстого кишечника;
- способствует очищению печени и желчного пузыря.
Но несмотря на всю пользу, початки также приносят и вред. Поэтому некоторым людям стоит с осторожностью относиться к их потреблению.
Вред кукурузы
- стимулирует процесс свертывания крови, перенасыщая ее витамином К — это может привести к образованию тромбов;
- является очень тяжелой пищей для человеческого организма — способствуют повышению газообразования, что нередко влечет за собой вздутие живота.
Кому категорически противопоказана кукуруза:
- людям, страдающим от тромбофлебита, тромбоза или варикоза;
- пациентам с обострением язвы желудка или двенадцатиперстной кишки;
- аллергикам, у которых индивидуальная непереносимость продукта;
- страдающим от истощения лицам с плохим аппетитом.