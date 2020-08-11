Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему кукуруза опасна для здоровья 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему кукуруза опасна для здоровья
Фото: depositphotos.com
Сезон молодой кукурузы начинается в августе и заканчивается в середине сентября. Поэтому сейчас самое время насладиться початками, но, к сожалению, не все могут это сделать. «Рамблер» расскажет, кому категорически нельзя есть кукурузу и почему.
Для начала все-таки стоит отметить плюсы кукурузы. Этот злак считается самым низкокалорийным и диетическим. В нем немало полезных веществ, которые в большей степени содержатся в сырых початках или зернах, приготовленных на пару.

Польза кукурузы:

  • богата клетчаткой;
  • избавляет от излишков холестерина;
  • нормализует выработку половых гормонов;
  • выполняет функцию антидепрессантов;
  • эффективно борется с проявлением токсикоза и стимулируют лактацию у кормящих матерей;
  • предупреждает развитие раковых клеток в стенках толстого кишечника;
  • способствует очищению печени и желчного пузыря.
Но несмотря на всю пользу, початки также приносят и вред. Поэтому некоторым людям стоит с осторожностью относиться к их потреблению.

Вред кукурузы

  • стимулирует процесс свертывания крови, перенасыщая ее витамином К — это может привести к образованию тромбов;
  • является очень тяжелой пищей для человеческого организма — способствуют повышению газообразования, что нередко влечет за собой вздутие живота.

Кому категорически противопоказана кукуруза:

  • людям, страдающим от тромбофлебита, тромбоза или варикоза;
  • пациентам с обострением язвы желудка или двенадцатиперстной кишки;
  • аллергикам, у которых индивидуальная непереносимость продукта;
  • страдающим от истощения лицам с плохим аппетитом.
Видео дня. Как избавиться от зловония из стока раковины
Женский форум 1
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Тест: ваш психологический возраст
Тест: ваш психологический возраст
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
03:24
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
Звёзды
Эксперты рассказали, какой лук самый сладкий
02:31
Эксперты рассказали, какой лук самый сладкий
Еда Здоровье
Почему нельзя принимать душ часто
02:11
Почему нельзя принимать душ часто
Здоровье
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
02:55
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
Звёзды Дети
«Зорро» сразил коронавирус
00:29
«Зорро» сразил коронавирус
Звёзды Здоровье
Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
03:14
Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Красота
Как избавиться от зловония из стока раковины
02:13
Как избавиться от зловония из стока раковины
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение