Почему кукуруза опасна для здоровья 

Сезон молодой кукурузы начинается в августе и заканчивается в середине сентября. Поэтому сейчас самое время насладиться початками, но, к сожалению, не все могут это сделать. «Рамблер» расскажет, кому категорически нельзя есть кукурузу и почему.

Для начала все-таки стоит отметить плюсы кукурузы. Этот злак считается самым низкокалорийным и диетическим. В нем немало полезных веществ, которые в большей степени содержатся в сырых початках или зернах, приготовленных на пару.

Польза кукурузы: богата клетчаткой;

избавляет от излишков холестерина;

нормализует выработку половых гормонов;

выполняет функцию антидепрессантов;

эффективно борется с проявлением токсикоза и стимулируют лактацию у кормящих матерей;

предупреждает развитие раковых клеток в стенках толстого кишечника;

способствует очищению печени и желчного пузыря.

Но несмотря на всю пользу, початки также приносят и вред. Поэтому некоторым людям стоит с осторожностью относиться к их потреблению.

Вред кукурузы стимулирует процесс свертывания крови, перенасыщая ее витамином К — это может привести к образованию тромбов;

является очень тяжелой пищей для человеческого организма — способствуют повышению газообразования, что нередко влечет за собой вздутие живота.