Сколько сахара действительно содержится в продуктах

В это сложно поверить, но во фруктовом йогурте сахара больше, чем в мороженом. Еще больше вы будете удивлены, изучив состав продуктов, которые вы покупаете. Сахар есть везде, в том числе и в самой неожиданной еде.

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, сахар не только вреден для зубов, но и служит причиной ожирения, от которого сегодня страдает все больше людей по всему миру. Дело в том, что этот продукт в малых дозах — часть здорового питания, но, к сожалению, все чаще мы им злоупотребляем, что и приводит к появлению лишнего веса, который, в свою очередь, может повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и смерти от коронавируса.

Какие же из привычных продуктов можно назвать сахарными ловушками.

Один из самых популярных — хлопья для завтрака. В шоколадных количество этого продукта составляет аж 35%, это четыре чайные ложки на порцию в 45 г. Однако вы будете удивлены, что в «здоровой» альтернативе — мюсли — не менее сладкие — в них сахара 2 чайные ложки на порцию. Все потому, что в них есть мед или сухофрукты, в которых высокое содержание фруктозы.

Второй популярный продукт — хлеб. Казалось бы, что может быть лучше тоста на завтрак — и вкусно, и полезно, однако в них удивительно много сахара. Особенно этим грешит белый хлеб и рогалики — на 1 кусок приходится более половины чайной ложки, так что лучше замените его на ржаную питту.

Варенья и джемы — это тоже не просто вареные фрукты, в них более 50% сахара, так что с таким же успехом вы можете просто выбрать шоколадную пасту.

В блюдах, которые вы часто едите на обед, тоже высокое содержание сахара. Например, в салатах, точнее, в заправках для них. Речь идет, конечно же, о покупных вариантах, потому остановитесь на обычном оливковом масле или бальзамическом, красно или белом винном уксусе.

Грешат высоким содержанием сахара и покупные супы, особенно томатные. Если помидоры, которые используются для приготовления этих блюд кисловаты, их искусственно подслащивают.

Если вы любите на ужин ограничиться полуфабрикатами или готовой едой для микроволновки, знайте, что чаще всего они не соответствуют рекомендациям по здоровому питанию и количества добавленного сахара.

Покупные соусы из банки для пасты или лазаньи, а также кетчупы содержат в среднем около 2 чайных ложек сахара, а зерновые батончики — не менее четырех. Если на них вы видите маркировку «no sugar», скорее всего, в них есть фруктоза, мед или кленовый сироп.

Есть этот ингредиент даже в чипсах: они сделаны из картофеля и углеводов, которые в организме расщепляются в глюкозу, то же самое относится к рису, кукурузе, кренделям.

Кроме того, примерно 4 из 5 газированных напитков содержат более 6 ложек сахара на 330 миллилитров.