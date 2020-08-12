Сколько кофе нужно пить, чтобы похудеть

Отметим, что бурый жир является самым здоровым из всех человеческих жировых клеток. Если вы занимаетесь спортом, именно бурый жир первым начинает сгорать. Однако он полезен для здоровья, по сравнению с белым, от которого стоит избавляться. Бурый не поддерживает воспалительные процессы, а также не резистентен к инсулину. Поэтому чем большее количество белого жира вы превратите в бурый, тем лучше.

Ежедневное употребление кофе в день способно дополнительно сжигать по двести калорий. Но для этого вам нужно пить кофе в правильное время — оптимальным считается временной промежуток после завтрака и между обедом. Натощак этот напиток пить запрещено, поскольку он негативно воздействует на слизистую. Однако если вы завершите трапезу ароматным напитком, кофеин вызовет всплеск метаболизма в организме. Поэтому в течение дня он ускорится на десять процентов. Также пить кофе можно за сорок минут до тренировки.