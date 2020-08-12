Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о самом полезном завтраке. Слова эксперта приводит телеканал "Звезда".

По словам Чехониной, первый прием пищи должен включать в себя как белки, так и углеводы. Диетолог убеждена: по утрам тарелка не должна быть наполнена всего одним компонентом — например, кашей. Человеку также необходимы белки.

Специалист не отрицает, что углеводы — необходимый организму источник энергии. Но при этом, исключив из завтрака белковые продукты, человек рискует недобрать за день суточную норму белка.

Таким образом, недостаток белка приводит к избытку жира и углеводов в организме. А это, в свою очередь, провоцирует возникновение лишних килограммов.