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Врач-диетолог назвала самый полезный завтрак 

Мира Маркина 4 часа назад
Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о самом полезном завтраке. Слова эксперта приводит телеканал "Звезда".
По словам Чехониной, первый прием пищи должен включать в себя как белки, так и углеводы. Диетолог убеждена: по утрам тарелка не должна быть наполнена всего одним компонентом — например, кашей. Человеку также необходимы белки.
Специалист не отрицает, что углеводы — необходимый организму источник энергии. Но при этом, исключив из завтрака белковые продукты, человек рискует недобрать за день суточную норму белка.
Таким образом, недостаток белка приводит к избытку жира и углеводов в организме. А это, в свою очередь, провоцирует возникновение лишних килограммов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог рассказала, чем нельзя завтракать.
Еда , Видео , ТК "Звезда"
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