Почему в России любят березовый сок 

Смотрите видео и узнайте, почему в нашей стране так популярен берёзовый сок и действительно ли в нём так много пользы, как принято считать. Берёзовый сок собирают весной, когда деревья только пробуждаются от зимней спячки. В жидкости, которую выделяют берёзы, много микроэлементов, необходимых нашему организму, он насыщен витаминами и фактически является первым натуральным продуктом, появляющимся после зимы. Есть ли противопоказания у замечательного сока, расскажет ролик.