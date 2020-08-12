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Почему в России любят березовый сок 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, почему в нашей стране так популярен берёзовый сок и действительно ли в нём так много пользы, как принято считать. Берёзовый сок собирают весной, когда деревья только пробуждаются от зимней спячки. В жидкости, которую выделяют берёзы, много микроэлементов, необходимых нашему организму, он насыщен витаминами и фактически является первым натуральным продуктом, появляющимся после зимы. Есть ли противопоказания у замечательного сока, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» напомнил, что эксперты рассказали, какой лук самый сладкий.
Еда , Видео , Здоровье
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