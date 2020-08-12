Продукты, которые улучшают память 

Знали ли вы, что для нормальной работы мозгу тоже нужно питание? Согласно научным исследованиям, он потребляет около 20% от общего количества калорий, которое мы накапливаем за день. Однако "накормить" мозг не так-то просто — важно выбирать продукты, содержащие антиоксиданты, жирный кислоты и другие полезные элементы, которые как раз и влияют на когнитивные функции: память, концентрацию внимания и моторику. Разбираем, что необходимо включить в свой регулярный пищевой рацион, чтобы повысить эффективность мозговой деятельности (и работы организма в целом).

Миндальное масло

Орехи и ореховое масло — лучший источник витамина Е, который предотвращает разрушение клеток, повышающее риск развития болезни Альцгеймера. Кроме этого, орехи содержат полезные жиры и клетчатку, а именно миндаль богат кальцием, магнием и калием — эти элементы помогают стабилизировать давление, что тоже важно для улучшения работы мозга.

Авокадо

Этот фрукт тоже насыщен жирными кислотами и витамином Е, полезными для мозговой активности. Авокадо необязательно употреблять отдельно, если вам не нравится его вкус — можно добавлять небольшое количество в салаты и даже в выпечку. Помните, что, несмотря на всю пользу, авокадо довольно калорийный — всего четверть фрукта содержит 60 калорий.

Грецкие орехи

Как мы уже упоминали выше, орехи содержат большое количество белков растительного происхождения и полезных жиров, но именно грецкие орехи славятся своим положительным влиянием на работу мозга. Они насыщены альфа-линоленовой кислотой — одной из основных жирных кислот Омега-3, которая поддерживает сердечно-сосудистую систему и питает мозг.

Мускатная тыква

Любое растение сочного цвета полезно благодаря каротиноидам — оранжевым, красным и желтым пигментам. К тому же, мускатная тыква низкокалорийная, поэтому можно не бояться употреблять ее даже во время диеты. Этот фактор не менее важен для работа мозга, так как ожирение и избыточный вес повышают риск развития болезни Альцгеймера и снижают когнитивные функции.

Ягоды

Аналогично с яркими овощами цветные ягоды богаты питательными веществами из-за содержания натуральных растительных пигментов, известных как флавоноиды. Они не только придают ягодам характерный оттенок, но и поддерживают когнитивные функции, особенно в пожилом возрасте.

Брокколи и цветная капуста

Эти растения содержат целый клад полезных элементов, которые снижают риск ухудшения когнитивных функций: витамин С, селен, фолиевую кислоту, калий. Помимо этого, в брокколи и цветной капусте есть витамин К, который отвечает за крепкие кости и свертывание крови.

Палтус

Этот вид рыбы содержит 50% от дневной нормы витамина D (что особенно важно в зимний период), 25% от витамина B6 и 20% от витамина B12, который, кстати говоря, можно найти только в продуктах животного происхождения. Такая насыщенность полезными элементами подтверждает, что рыба должна всегда быть в основном рационе питания.

Бобы

Бобовые богаты важными витаминами группы B, в частности, фолиевой кислотой и B6, поддерживающими нервную систему. К тому же, фолиевая кислота регулирует работу печени.

Карри

Эта приправа сделана на основе корня куркумы, который предотвращает снижение когнитивных функций. Согласно исследованиям, в Индии — родине карри — вероятность развития болезни Альцгеймера у пожилых людей гораздо ниже, чем у людей, живущих в Соединенных Штатах.

Зеленый чай

Зеленый чай употребляют уже тысячи лет — и все благодаря его положительному влиянию на организм. Недавнее исследование показало, что этот напиток также играет важную роль в улучшении памяти и функционировании мозга.

Кофе

Кофе довольно противоречивый напиток: многие твердят о его пользе, а кто-то советует и вовсе от него отказаться. Тем не менее, если говорить об эффективной работе мозга, кофе здесь явно не станет врагом — его потребление в умеренных (!) количествах защищает организм от ухудшения когнитивных функций. Однако если вы чувствительны к кофеину, лучше не пить кофе во второй половине дня — плохой сон только повредит мозговой деятельности.