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Россиянам рассказали об опасности меда 

Lenta.ru и ещё 16 5 часов назад
Россиянам рассказали об опасности меда
Фото: Lenta.ru
Эксперты проверили качество популярных в России марок меда и рассказали, какие опасности для здоровья могут быть в продуктах. Об этом говорится в исследовании Роскачества. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».
В тестировании участвовала продукция 46 торговых марок. В образцах не нашли потенциально опасных примесей, например, мышьяка или тяжелых металлов. Экспертами Роскачества было выявлено превышение содержания канцерогена, а именно оксиметилфурфурола (ОМФ) в двух образцах: «Первым делом» и Globus Vita.

«Содержание ОМФ в меде связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо c длительным хранением меда с нарушением температурного режима»,

— объяснила руководитель испытательной лаборатории Галина Леготкина.
Также в 19 образцах нашли следы антибиотиков, а в одной пробе — пестициды, но их количество не нанесет вред здоровью. В фальсификации продукции уличили 10 производителей, еще в 22 торговых марках заявленный сорт меда не соответствует фактическому.
Ранее в августе эксперты называли лучшие закуски к пиву. Среди них четыре вида немецких колбас: братвурст (из свинины в натуральной оболочке для жарки на гриле), вайсвурст (белые баварские колбаски из телятины, сала и пряностей), риндсвурст (говяжьи колбаски для отваривания и жарки) и боквурст (варено-копченые сардельки из свинины и сала). Еще один вариант — французская закуска шукрут из квашеной капусты, популярная в Эльзасе.
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