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Назван идеальный овощ для снижения веса 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
Назван идеальный овощ для снижения веса
Фото: Lenta.ru
Диетолог Ольга Шестакова назвала кабачок идеальным овощем для снижения веса с низким содержанием калорий и большим количеством витаминов. Об этом она заявила в интервью «Росбалту».

«Это идеальный овощ для снижения веса. Они имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. На 100 граммов приходится всего около 20 килокалорий», — сказала диетолог, подчеркнув, что этот овощ улучшает стул, сокращает уровень холестерина и уменьшает отечность.

По ее словам, в кабачке содержатся такие витамины, как В1, В2, С, РР, А, а также полезные микроэлементы — калий, магний, цинк, сера, натрий, фосфор.
Шестакова также предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, находящимися в обострении, следует быть осторожнее при употреблении сырых кабачков. Кроме того, этим овощем не стоит злоупотреблять при наличии проблем с почками.
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Еда , Ольга Шестакова , Росбалт
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