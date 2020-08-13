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Диетолог Ольга Шестакова назвала идеальный овощ для снижения веса 

Анастасия Иванова 32 минуты назад
Назван идеальный овощ для снижения веса
Фото: depositphotos
Диетолог Ольга Шестакова рассказала, какой овощ лучше всего подходит для снижения веса.
Оказывается, овощ с самым низким содержанием калорий и самым большим количеством витаминов — это кабачок. Об этом Ольга поведала в интервью «Росбалту».

«Кабачки имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. На 100 граммов приходится всего около 20 килокалорий».

Но на этом полезные свойства кабачка не заканчиваются, чудо-овощ улучшает стул, сокращает уровень холестерина и уменьшает отечность. В кабачке содержатся витамины В1, В2, С, РР, А, а также полезные микроэлементы — калий, магний, цинк, сера, натрий, фосфор.
Единственный момент, о котором важно помнить, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек необходимо осторожно относиться к употреблению кабачков.
Ранее "Рамблер" рассказывал о диете, которая сжигает жир на животе.
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Еда , Ольга Шестакова , Росбалт
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