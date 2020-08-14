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Стало известно, кому нельзя есть мед 

РИА Новости и ещё 11 7 часов назад
Стало известно, кому нельзя есть мед
Фото: РИА Новости
Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала в эфире телеканала "Москва 24", как и в каких количествах можно есть мед, а также кому он строго противопоказан.
Медик отметила, что в меде много углеводов, а по биохимическому индексу он равен сахару.

"Мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно", — пояснила она.

Русакова добавила, что можно съесть одну-две ложки этого продукта в первой половине дня, чтобы успеть потратить полученные углеводы. По ее словам, мед не настолько богат полезными веществами, чтобы его есть в неограниченных количествах.

"Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда", — объяснила диетолог.

Это, в свою очередь, вызовет переизбыток простых углеводов, что может привести к развитию сахарного диабета и ожирению.
Врач предостерегла диабетиков от употребления меда — им он категорически противопоказан из-за риска скачков уровня глюкозы в крови.
Русакова посоветовала покупать мед в магазинах, так как там он сертифицирован и проверен на наличие вредных веществ.

"Непроверенная продукция с частных пасек не может быть гарантией качества. Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как транспортировался", — предупредила она.

Диетолог порекомендовала комбинировать мед с молочными продуктами — творогом, сырниками и запеканками. Так можно нейтрализовать быстрые углеводы, чтобы не нарушить выработку инсулина и не допустить резких скачков глюкозы.
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Еда , Дарья Русакова , Москва24
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