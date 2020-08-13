Эксперт дала рекомендации по выбору меда 

Апитерапевт, гастроэнтеролог Валентина Касьяненко дала рекомендации по выбору мёда.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала не покупать майский мёд. Зимой и ближе к весне пчеловоды могут использовать антибиотики, чтобы лечить пчёл.
«Настоящий мед течёт непрерывно. Совершенно жидкого мёда в августе быть не может. Кристаллизация — признак доброкачественного мёда. Причем должна она быть равномерная», — сообщила Касьяненко.
Как отметила эксперт, отравиться мёдом практически невозможно, но необходимо понимать, что мёд — очень калорийный продукт.
«Если вы хотите получить хороший лечебный эффект, его желательно разводить в чистой воде. Максимум — столовая ложка», — добавила она.