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Эксперт дала рекомендации по выбору меда 

RT на русском 35 минут назад
Эксперт дала рекомендации по выбору меда
Фото: RT на русском
Апитерапевт, гастроэнтеролог Валентина Касьяненко дала рекомендации по выбору мёда.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала не покупать майский мёд. Зимой и ближе к весне пчеловоды могут использовать антибиотики, чтобы лечить пчёл.

«Настоящий мед течёт непрерывно. Совершенно жидкого мёда в августе быть не может. Кристаллизация — признак доброкачественного мёда. Причем должна она быть равномерная», — сообщила Касьяненко.

Как отметила эксперт, отравиться мёдом практически невозможно, но необходимо понимать, что мёд — очень калорийный продукт.

«Если вы хотите получить хороший лечебный эффект, его желательно разводить в чистой воде. Максимум — столовая ложка», — добавила она.

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