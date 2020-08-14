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Россиянам раскрыли секрет правильного ужина 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Россиянам раскрыли секрет правильного ужина
Фото: Lenta.ru
Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Альфред Богданов в беседе с телеканалом «Звезда» раскрыл россиянам секрет правильного ужина.
По его словам, на ужин лучше всего есть овощные и белковые блюда, поскольку это поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом. Наиболее рациональным считается ужин из рыбы и овощей, мяса и овощей или курицы и овощей. Также допустимо ужинать молочными и творожными продуктами.
Вместе с тем доцент призвал не есть на ночь пищу с высоким содержанием углеводов. Речь идет о картофеле, рисе, макаронах, крупах, хлебе, хлебобулочных изделиях. Специалист указал, что вечером такие продукты являются «источником труднорастрачиваемой энергии», гарнир из макарон или картофеля «уходит» в жировую массу.
Также диетолог заметил, что многие его коллеги не рекомендуют есть фрукты во второй половине дня несмотря на то, что они полезны. Это связано с высоким содержанием в них углеводов.
Ранее российский врач-диетолог Юлия Чехонина раскрыла секрет самого полезного завтрака. В качестве первого приема пищи она посоветовала употреблять блюдо из углеводов и белков. По ее словам, с утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом — например, кашей, как это принято считать.
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